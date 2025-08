Migranti, Meloni: "Io vedo un disegno politico della magistratura"

Sui migranti "io vedo un disegno politico intorno ad alcune decisioni della magistratura". Lo dice Giorgia Meloni indicando in particolare le mosse dei giudici "che riguardano i temi dell'immigrazione come se in qualche maniera si volesse frenare la nostra opera di contrasto all'immigrazione illegale". Tuttavia, aggiunge il premier, "i flussi di immigrati illegali in Italia sono diminuiti del 60% e lavoriamo per fare ancora meglio". E' quanto dice il presidente del Consiglio in un'intervista al Tg5 a proposito degli scontri tra il governo e la magistratura, da ultimo sul caso Almasri.