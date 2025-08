Il Cipess approva il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina | Salvini: "Obiettivo primo attraversamento nel 2032-33"

Salvini ha poi parlato della questione sicurezza e criminalità. "Il fronte della sicurezza e del contrasto alle infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24", ha detto il vicepremier. Per un'opera da 13,5 miliardi, "contrastare ogni qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà una nostra ragion d'essere. Con il ministero dell'interno si stanno adottando tutti protocolli come già per expo e le Olimpiadi: bisogna attenzionare tutta la filiera, perché sia impermeabile ai malintenzionati. Se si dovesse non fare ponte perché ci sono mafia e 'ndrangheta allora non facciamo più niente", ha aggiunto.