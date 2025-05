Ponte sullo Stretto, i numeri del progetto

Per quanto riguarda la resistenza a eventi meteorologici e condizioni avverse, il Ponte è progettato per resistere a venti di velocità e di intensità mai registrata nel Mar Mediterraneo. Il requisito di progetto richiede che il Ponte sia aero-elasticamente stabile nei confronti del fenomeno del flutter per venti con velocità a quota impalcato pari a 270 km/h, la massima velocità del vento contemplata dal progetto – 216 km/h – moltiplicata per un fattore di sicurezza 1.25. Le prove effettuate nelle gallerie del vento hanno dimostrato che il Ponte, per via della particolare struttura dell’impalcato – il Messina type Deck –, è stabile fino a una velocità di 292 km/h. Le massime velocità del vento registrate in venti anni di monitoraggio nello Stretto non hanno superato i 144 km/h.