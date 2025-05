Ponte sullo Stretto, Salvini: "L'avvio dei cantieri entro l'estate 2025"

Per il Ponte sullo Stretto di Messina "l'avvio dei cantieri è previsto entro l'estate". È quanto ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini in una conferenza stampa. Il vicepremier ha precisato che sarà prima necessario il via libera del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. "L'estate 2025 - ha chiarito -, se saremo non dico bravi ma fortunati e costanti, è quella dei lavori. Avremo gli operai per la precantierizzazione".