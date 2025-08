Ponte sullo Stretto, Forza Italia dedica il via libera a Silvio Berlusconi: "Ce l'abbiamo fatta, presidente"

"Il ponte - prosegue Tajani - sarà una struttura strategica, non solo per avvicinare la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa, ma per lo sviluppo delle aree contermini, come sempre avviene nel mondo laddove si realizzano grandi opere infrastrutturali. Il ponte servirà anche per la crescita economica e sociale di tutto il Sud, e per un'opera di contrasto allo spopolamento delle aree interne, intorno alla quale costruire un futuro prospero per il Mezzogiorno. Il coraggio di una scelta. La forza politica di un Governo unito, coerente e determinato di fronte alle grandi sfide. Una giornata storica che dedichiamo al Presidente Berlusconi, alla sua lungimiranza, alla sua straordinaria visione, alla sua voglia di rendere sempre più grande l'Italia".