Il Ponte tra Sicilia e Calabria si farà: tutto quello che c'è da sapere sul progetto da record del mondo

Nonostante l'entusiasmo, restano alcuni nodi aperti. L'area dello Stretto è a elevato rischio sismico: da qui la necessità di soluzioni strutturali ad hoc e test sismici approfonditi. Anche le condizioni atmosferiche estreme, in particolare i venti forti che interessano frequentemente lo Stretto, rappresentano una sfida tecnica: la struttura sarà progettata per resistere a raffiche superiori ai 200 km/h, garantendo stabilità e sicurezza in ogni condizione climatica. Resta inoltre da chiarire il costo per l'utenza: sebbene non siano ancora stati definiti i pedaggi, si ipotizzano tariffe competitive rispetto agli attuali traghetti, che non verranno eliminati ma riconvertiti per usi complementari. Alcuni comitati locali sollevano anche questioni legate all'impatto ambientale e all'effettiva priorità dell'opera rispetto ad altre carenze infrastrutturali del Sud.