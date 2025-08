"Zes per le Marche", l'annuncio del premier Meloni ad Ancona

"Primo passo l'allargamento alle Marche e all'Umbria della Zes, la zona economica speciale", annuncia il premier Giorgia Meloni ad Ancona con i due vicepremier alla presentazione delle iniziative del governo per lo sviluppo delle Marche. "Lo abbiamo deciso come strumento molto efficace per attrarre investimenti, per aiutare chi produce, consente autorizzazione unica e vantaggi fiscali", spiega davanti al presidente Acquaroli, sottolineando l'impegno del governo per valorizzare un territorio particolarmente dinamico. Fondamentale, quindi, potenziare le infrastrutture.