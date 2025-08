Caso Almasri. Archiviate le accuse per Giorgia Meloni. La richiesta di processo per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario ai servizi segreti Mantovano - accusati di mancata consegna e rimpatrio del generale libico ricercato per crimini contro l’umanità - sarà votata dal Parlamento. Il premier: "Assurdo pensare che abbiano agito senza parlarmene". Salvini: "Non ci fermeranno". Mentre le opposizioni promettono battaglia.