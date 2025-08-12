Non è un Paese per giovani ma bisogna cambiare, ora lo dice anche la scienza

La parte che sorprende di più dello studio da cui siamo partiti è quello che riguarda la salute. Non solo perché forse nel nostro Paese più che in altri "finché c'è la salute" è stato per anni il mantra dietro cui ridimensionare qualunque difficoltà. In un modo estremamente liquido e senza certezze anche le nuove generazioni si appellavano alla fine a quella certezza quasi incrollabile: si sarebbe vissuti più a lungo e generalmente rischiando meno in termini di malattie rispetto a chi ci ha preceduto. Una sicurezza che starebbe però diventando sempre meno granitica, gravata da un crescente carico di morbilità (la frequenza di contrarre malattie) e mortalità, dovuto a un rapido aumento di malattie non trasmissibili e disturbi mentali.