Lauree e stipendi, quali sono le facoltà che garantiscono i lavori meglio pagati?

Il territorio dove si consegue la laurea conta ancora tantissimo. Laurearsi al Nord vale l'8% in più rispetto al Sud (42.993 euro contro 39.688 euro) e il 4% rispetto al Centro (41.403 euro). Un divario che non riflette solo la maggiore presenza di aziende innovative settentrionali, ma anche la capacità di attrarre investimenti e talenti internazionali.



I privati garantiscono compensi superiori dell'8% rispetto agli statali (44.327 euro contro 41.062 euro), mentre i Politecnici dominano con un vantaggio del 14% (46.768 euro). L'Università Commerciale Luigi Bocconi si conferma al vertice con retribuzioni del 23% superiori alla media nazionale e tempi di recupero dell'investimento di 12,2 anni.



Sorprendono però alcune università meridionali: Napoli Federico II (+9% sulla media) e L'Aquila (+9%) superano molti atenei settentrionali, dimostrando che la qualità formativa può compensare il divario territoriale. Un segnale positivo per il riequilibrio del sistema universitario italiano.



Il conto da pagare Per recuperare l'investimento universitario servono mediamente 12-19 anni, un calcolo che considera sia i costi diretti (tasse, libri, materiali) sia il mancato guadagno durante gli anni di studio. Chi studia fuori sede deve aggiungere 2-4 anni per coprire vitto e alloggio, con costi che variano sensibilmente tra le città universitarie.



L'analisi rivela anche un paradosso: gli atenei che garantiscono stipendi iniziali più alti non sempre offrono la crescita salariale maggiore nel tempo. Chi si laurea in università che partono da retribuzioni più contenute spesso registra incrementi superiori al 100% lungo l'arco della carriera, suggerendo percorsi professionali più dinamici.