Vacanze di settembre, ecco perché gli italiani scelgono la bassa stagione

L'identikit del turista che sceglie la campagna in questo periodo è quello di un viaggiatore "lento" e responsabile, che nella metà circa dei casi è straniero, prevalentemente in coppia, con una fascia d'età che abbraccia sia i giovani che gli over 60. Turisti che privilegiano esperienze autentiche e sono attratti dalle tante sagre enogastronomiche che animano il nostro territorio in questo periodo.

