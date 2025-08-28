La Germania verserà una "paghetta previdenziale": 10 euro al mese ai ragazzi tra i 6 e 18 anni

L’invecchiamento della popolazione e il calo delle nascite stanno mettendo a dura prova i conti pubblici tedeschi: nel 2024 oltre 117 miliardi di euro, pari a circa un quarto del bilancio federale, saranno, infatti, destinati a coprire il disavanzo previdenziale. Una zavorra crescente per un Paese che sta già aumentando il proprio debito per finanziare investimenti in difesa e transizione economica.