Care economy, quanto vale il lavoro di cura e qual è l'impatto per lo Stato

Come spiegato nel Rapporto, la prima causa è la peculiarità del settore: il datore di lavoro spesso non è un imprenditore che ha come obbiettivo il profitto, ma un privato che cerca il soddisfacimento di un bisogno essenziale e immediato (come accudire i figli, gli anziani non autosufficienti o prendersi cura della casa). Non essendo un imprenditore, spesso non ha nemmeno dimestichezza con gli obblighi di legge e gli adempimenti burocratici. Domina sottolinea poi la particolare vulnerabilità dei lavoratori domestici, generalmente donne immigrate, che sono più esposti al rischio di povertà e di perdita del lavoro.



Negli ultimi decenni, viene inoltre evidenziato, il settore ha subìto più di altri un trattamento di sfavore: a livello internazionale solo la Convenzione Oil 189/2011 ha riconosciuto la piena dignità del settore. E sebbene in Italia ci sia una tutela molto più alta rispetto ad altri Paesi (anche grazie al ruolo attivo delle parti sociali e al Contratto collettivo nazionale), alcuni aspetti normativi rispecchiano quel retaggio.