Colf e badanti, le famiglie italiane spendono 13 miliardi di euro per il lavoro domestico

Ammonta a 13 miliardi di euro la spesa complessiva sostenuta dalle famiglie italiane per i lavoratori domestici, colf e badanti, con un impatto sulla produzione di 21,9 miliardi di nuovi beni e servizi generati e un risparmio per lo Stato di circa 6 miliardi (lo 0,3% del Pil), l'importo di cui dovrebbe farsi carico se gli anziani accuditi in casa venissero ricoverati in una struttura. I dati emergono dal sesto rapporto annuale sul lavoro domestico a cura dell'Osservatorio Domina, presentato in Senato, una fotografia su realtà e tendenze del lavoro domestico in Italia, che per la prima volta quantifica anche l'indotto.