Se la casa è un miraggio, meglio oro e finanza: così la Quant Generation prova a farcela

Comprare casa? Per un giovane italiano significa accumulare oltre cento anni di stipendio. A Milano ne servirebbero addirittura 147 (dati di Ener2Crowd). Nel frattempo, le eredità valgono quasi un quinto del Pil nazionale, più che in molti altri Paesi avanzati. È l'era dell'"Ereditocrazia", come l'ha definita l'"Economist": un'epoca in cui il patrimonio si eredita molto più di quanto si costruisca con il proprio lavoro. Di fronte a questa realtà, Millennials (i nati tra il 1981 e il 1996) e Generazione Z (i nati tra il 1997 e il 2012) hanno cambiato rotta: non più il sogno del mattone, ma l'oro come nuovo obiettivo di investimento. E lo fanno in modo innovativo, digitale, basato sui dati.