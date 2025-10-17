Petrolio, sanzioni, guerra: la crisi economica minaccia la Russia

Diciamo subito una cosa: nessuna crisi economica convincerà Vladimir Putin o qualsiasi leader russo ad accettare una sconfitta nella guerra d'Ucraina. La Russia è un impero e utilizza l'economia come uno strumento di potenza, e non come il fine ultimo della politica. Appurato questo, Mosca non se la passa bene. L'economia della Federazione è stata già da tempo convertita in economia di guerra ed è sempre più ostaggio delle sanzioni occidentali. Per la prima volta dall’invasione su larga scala dell'Ucraina, le attività economiche non militari hanno registrato una contrazione, le banche hanno approntato piani per affrontare la crisi finanziaria e le società energetiche temono una forte riduzione delle esportazioni di petrolio via mare. Non solo: i principali gruppi industriali hanno effettuato grossi tagli al personale e la circolazione di denaro è sempre più inceppata a causa del dirottamento quasi totale degli investimenti nella macchina bellica.