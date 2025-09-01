Perché investire nella formazione digitale conviene: i settori su cui puntare

Davide Dattoli identifica tre settori che stanno vivendo una trasformazione particolarmente marcata e che sono tra quelli con maggiore richiesta di aggiornamento digitale: Marketing, Risorse Umane e Design. "Questi tre mondi sono i più impattati perché sono lavori molto legati ai servizi, dove l'intelligenza artificiale sta proprio cambiando il modo di lavorare, costruire contenuti, pianificare e gestire in generale le operazioni," spiega Dattoli.