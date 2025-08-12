Logo Tgcom24
come cambia il lavoro

Visentin: "Il reskilling è necessario ma non sia solo a carico dei lavoratori"

Come spiega la Presidente di Variazioni i cambiamenti in atto sono tanti e devono essere gestiti con lungimiranza anche da parte delle aziende e dello Stato

12 Ago 2025 - 00:32
13:05 
lavoro
formazione

