Foodification, cos'è il fenomeno che sta rovinando le mete turistiche (italiane in primis)

A Milano, nella Chinatown di via Paolo Sarpi, tra il 2009 e il 2015 gli esercizi di food and drink sono aumentati del 30%. A Bologna, tra 2009 e 2018 si è verificata una crescita della ristorazione del 27%, quasi il doppio della media nazionale, e del 72% per i take away. A Catania, bar e pub circondano il Teatro Bellini e una storica libreria ha dovuto cedere il passo a kebab e salumerie. A Roma, nel Ghetto ebraico, la curiosità crescente verso il cibo locale ha reso possibile l'incremento del numero di ristoranti, come ha documentato la rivista "Gastronomica" dell'University of California Press.

