Non solo etica: lo spreco alimentare ci costa 378 euro a testa ogni anno

La buona notizia è che contrastare lo spreco è possibile con semplici azioni quotidiane. In Italia, l'app di Too Good To Go ha già contribuito a salvare oltre 30 milioni di pasti in poco più di sei anni, grazie a una community di oltre 26.000 negozi partner e 11 milioni di utenti.

Utilizzando strumenti come le Surprise Bag e le Box Dispensa disponibili sull'app, è possibile non solo ridurre gli sprechi ma anche risparmiare concretamente: salvando una Surprise Bag a settimana e una Box Dispensa al mese, si possono recuperare fino a 880 euro l'anno.