Debito pubblico, perché l’Italia pagherà meno: cosa cambia con il rating alzato da Fitch

Il "rating" è un voto assegnato dalle agenzie di valutazione internazionali alla solidità economico-finanziaria di un Paese. Serve a indicare quanto è sicuro, secondo gli analisti, prestare soldi a quel Paese. Fitch, una delle tre principali agenzie insieme a Moody's e Standard & Poor's, ha migliorato la valutazione dell'Italia portandola da BBB a BBB+, mantenendo un outlook stabile. Il significato di questo upgrade è chiaro: l'Italia viene considerata più affidabile dal punto di vista del bilancio pubblico e della capacità di onorare i propri impegni finanziari.

Le ragioni dietro questa decisione sono molteplici. In primis, il miglioramento del saldo di bilancio, con una riduzione del deficit rispetto agli anni precedenti. Inoltre, Fitch ha sottolineato la presenza di una maggiore stabilità politica e il consolidamento delle prospettive macroeconomiche. Tutti elementi che, nel complesso, trasmettono ai mercati un'immagine di maggiore affidabilità. Di conseguenza, gli investitori accettano rendimenti inferiori sui titoli di Stato italiani, facendo abbassare il costo medio del debito.