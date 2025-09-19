Btp Valore, al via la nuova emissione: come investire e quali sono i vantaggi fiscali

Il Btp Valore è un titolo di Stato pensato per i risparmiatori privati. La nuova emissione, che si terrà tra il 20 e il 24 ottobre, avrà una durata di sette anni e pagherà cedole ogni tre mesi. Le cedole seguiranno lo schema "step-up": nei primi tre anni sarà riconosciuto un tasso minimo garantito, che salirà nei successivi due anni e crescerà ulteriormente negli ultimi due. I tassi definitivi saranno comunicati venerdì 17 ottobre, pochi giorni prima dell'avvio del collocamento, e potranno essere confermati o rivisti al rialzo in base all'andamento del mercato.