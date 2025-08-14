Conti pubblici, Bankitalia: record per il debito ma volano le entrate

Il debito pubblico italiano tocca il suo livello record che, secondo Bankitalia, arriva ai 3.070,7 miliardi di euro, con una crescita di 18 miliardi. Contemporaneamente crescono però anche le entrate tributarie che, dicono da Via Nazionale, nei primi sei mesi dell'anno sono aumentate di 8,5 miliardi attestandosi a quota 257,3 miliardi, il 3.4% in più rispetto al 2024. A fronte del dato preoccupante del debito, ci sono dunque per i conti pubblici segnali positivi, testimoniati anche dall'andamento dello spread tra i Btp e i Bund tedeschi, sceso stabilmente sotto i 77 punti base.