Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile

Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile. La revisione al rialzo del rating riflette una "maggiore fiducia nella traiettoria di bilancio" dell'Italia "sostenuta da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi previsti a breve e medio termine del nuovo quadro di bilancio dell'Ue", afferma Fitch. "Un contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni migliorano ulteriormente gli indicatori di credito dell'Italia", ha aggiunto Fitch. "Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada" ha commentato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.