Ristoranti e supplementi "insoliti": il caso del piatto diviso è davvero legale?

Negli ultimi mesi, diversi episodi di "sovrapprezzi curiosi" in ristoranti italiani hanno attirato l'attenzione di stampa e utenti social: dal toast tagliato a metà al croissant diviso per due, fino al costo per una spolverata di pepe. Pratiche che, in alcuni casi, hanno generato polemiche e indignazione, specie quando i clienti si sono accorti del supplemento solo a fine pasto. Ma è davvero legale far pagare per la divisione di un piatto? E come si regolano altri Paesi in situazioni simili? L'analisi del fenomeno – con esempi reali, riferimenti normativi e confronti internazionali – chiarisce i contorni di una questione sempre più discussa.