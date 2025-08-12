Bisceglie, la pizzeria si scusa con la nuotatrice: "Abbiamo fatto pagare la rimozione dei pomodorini per sbaglio"

"Si è trattato di un mero errore materiale di cassa, visto che, in maniera evidente, la modifica consisteva nella rimozione di un ingrediente e non in un’aggiunta. L’errore, di cui comunque ci scusiamo, riguarda il pre-conto", ha fatto sapere in un post su Facebook la pizzeria, garantendo come "sarebbe bastato semplicemente portarlo alla nostra attenzione e avremmo ovviamente corretto". Il locale ha poi garantito la propria buona fede, assicurando come siano stati offerti gratuitamente a tutti i commensali anche amari e digestivi. Il messaggio conclude rammaricandosi infine della pubblicità negativa che "l'incomprensione" ha generato, sia al suo locale che all'immagine della Puglia in generale: "Rinnoviamo il nostro invito a tutti a vivere e raccontare Bisceglie e la Puglia per ciò che realmente sono: terre di ospitalità, eccellenza e passione".