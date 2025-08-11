Bisceglie, la nuotatrice Elena Di Liddo: "Ho pagato 1,50 euro in più per aver tolto i pomodorini dalla pizza"

"Da Napoli in su se prendi un caffè al bar e ti fanno pagare il bicchiere d'acqua, il meridionale rimane un attimo scosso da un gesto che per noi è quasi scontato (e stiamo parlando di acqua)", ha scritto Di Liddo nelle storie di Instagram a corredo della foto dello scontrino in cui appare la voce del sovrapprezzo in questione. "Ma sedermi in pizzeria (a Bisceglie) e pagare 1,50 euro per una cosa che non ho neanche mangiato (in questo caso dei pomodorini tolti dalla pizza) è veramente triste e a tratti vergognoso. Al limite del legale?", ha aggiunto l’atleta pugliese.