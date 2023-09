Roma, sugli scontrini dei supermercati spunta la frigo tax: sovrapprezzo per le bevande fredde

In diversi supermercati di Roma spunta la "frigo tax", l'ultimo rincaro applicato al carrello della spesa.

Si tratta di un sovrapprezzo sulle bevande conservate in frigorifero e vendute fredde ai clienti, con tanto di specifica sullo scontrino fiscale denominata "aggiunta frigo". L'aumento medio del costo è di 20 centesimi di euro rispetto al prezzo per la stessa bibita praticato però allo scaffale. I gestori puntano il dito contro i rincari delle bollette energetiche, anche se da tempo le bibite fresche in supermercati e ipermercati costano un po' di più rispetto a quelle non conservate in celle frigorifere.