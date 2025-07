Sovrapprezzo per brioche tagliata a metà nel Trevigiano, il titolare: "Difendiamo la scelta, ma contro l'odio social ora tempo e dedizione"

Bufera social contro una pasticceria di Oderzo (Treviso) per i 10 centesimi di sovrapprezzo riportati sullo scontrino per una brioche tagliata a metà. La denuncia della cliente è diventata virale e l'odio social riversatosi sul locale ha fatto scendere il rating online. "Alla lunga, mi auguro, - si legge nello sfogo su Facebook di Massimiliano Viotto, titolare del locale sotto accusa, Audrey Pâtisserie, - tutto ciò svanirà e resterà solo un brutto ricordo e una pessima media su Google che è scesa da 4,5 a 3,5 e che andrà reintegrata con tempo e dedizione, ma se per quei dieci centesimi di taglio di una brioche, nonché cinque centesimi in più a persona per i consumatori e un euro e ottanta in meno per le casse di Audrey Pàtisserie un dipendente dovesse perdere il lavoro a causa della diminuzione della clientela giustifichereste ancora la scelta intrapresa?".