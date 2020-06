Napoli, farsi tagliare dal barista la sfogliatella a metà costa 50 centesimi in più: è polemica

Il cliente chiede una sfogliatella per due e sullo scontrino viene puntualmente riportato il costo dell'operazione: 50 centesimi in più per il taglio a metà del dolce. E' accaduto nel pomeriggio del 12 giungo in un bar di Ponticelli, a Napoli, e la polemica scoppiata sulla vicenda non accenna a smorzarsi. "Fermiamo queste follie", è l'appello di Rosario Stornaiuolo, presidente di Federconsumatori, che ha denunciato su Facebook l'accaduto. Ma il titolare del locale si difende: "Sono stati usati due piatti per servire il dolce".