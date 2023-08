Como, bar sul lago si fa pagare due euro per tagliare a metà un toast | Il gestore: "Ho usato piattini e tovaglioli in più"

Non è la prima volta che nel Comasco turisti e avventori si lamentano dei prezzi di cibo e bevande, come 20 euro per un caffè e due brioches o 16 euro per due bottigliette d'acqua da mezzo litro.

Ma stavolta a far discutere non è un prodotto, bensì un servizio. Come riporta La Provincia, un utente su Tripadvisor ha pubblicato lo scontrino di una consumazione in un bar di Gera Lario, a due passi dal lago. Il locale si è fatto pagare due euro... per aver diviso a metà un toast. Il gestore si difende: "Se il cliente mi chiede di fare due porzioni, devo usare due piattini e due tovaglioli. Le richieste supplementari hanno un costo".