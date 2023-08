Prezzi benzina in rialzo nonostante i cartelli anti speculazione

In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all' Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di martedì, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,920 euro/litro (1,913 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,913 e 1,940 euro/litro (no logo 1,904). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,776 euro/litro (rispetto a 1,767), con le compagnie tra 1,776 e 1,796 euro/litro (no logo 1,760).

Servito, prezzo medio benzina a 2,054 euro e diesel a 1,912 Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,054 euro/litro (2,047 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,990 e 2,130 euro/litro (no logo 1,956). La media del diesel servito è 1,912 euro/litro (contro 1,903), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,858 e 1,982 euro/litro (no logo 1,813). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,709 e 0,732 euro/litro (no logo 0,691). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,398 e 1,487 (no logo 1,409). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,984 euro/litro (servito 2,232), gasolio self service 1,854 euro/litro (servito 2,111), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,540 euro/kg, Gpl 1,331 euro/kg.

I fattori internazionali che infiammano i prezzi A spingere i prezzi all'insù sono le quotazioni dei prodotti raffinati, i cui aumenti dipendono a loro volta in larga parte dal basso livello delle scorte, dalla fermata per manutenzione di diverse raffinerie in Europa, Asia e America, e dal picco della domanda Usa per la "driving season", la stagione dei viaggi negli Stati Uniti. Un mix di elementi che ha portato i prezzi della benzina alla pompa ai massimi del 2023, anche se ancora molto al di sotto dei record storici di marzo e luglio 2022 (e anche sotto al livello dello scorso novembre, se si esclude lo sconto sull'accisa).