Carburanti, pubblicati prezzi medi: benzina più cara in Puglia e a Bolzano

I prezzi medi dei carburanti sono stati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio portale.

Si tratta dei prezzi praticati in ogni Regione presso gli impianti di distribuzione situati sul territorio nazionale. I dati serviranno al fine dell'esposizione nei distributori dei cartelloni con i relativi prezzi, obbligatoria a partire dalla giornata di oggi. La benzina più cara è in Provincia di Bolzano, dove costa 1,945 euro al litro in modalità self, seguita dalla Puglia (1,943 euro al litro) e dalla Calabria (1,939 euro al litro). I prezzi medi più bassi vengono invece praticati nelle Marche (1,892 euro al litro, sempre in modalità self).