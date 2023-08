Roma, con il boom del turismo i prezzi degli hotel aumentano fino al 20%

Quest'estate Roma è stata presa d'assalto dai turisti e insieme a loro sono aumentati anche i prezzi degli alberghi. Si parla di un aumento delle tariffe fino al 20% circa. Nello specifico si va dal 19,6% per gli hotel a tre stelle, passando per l'11,5% di quelli a quattro stelle, fino al 18,4% per gli hotel di lusso a cinque stelle. A confermare l'andamento dei prezzi, rispetto alle tariffe del 2019, è un'albergatrice della Capitale che, in collegamento a "Morning News", spiega: "Intanto il prezzo è stabilito dal mercato e dal meccanismo della domanda e dell'offerta. Quest'anno su Roma c'è un grande interesse da parte dei turisti".

Antonella De Gregorio, proprietaria di un albergo a 4 stelle nella Capitale, racconta come nel 2019 i prezzi delle strutture romane fossero nettamente inferiori a quelli delle altre capitali europee. "Veniamo da tre anni di rallentamento del lavoro, quando siamo ripartiti abbiamo dovuto affrontare diversi aumenti - dichiara l'albergatrice che aggiunge - negli anni ci siamo indebitati per mantenere le nostre strutture e oggi dobbiamo pagare dei tassi d'interesse molto alti". Dunque la ragione degli aumenti delle strutture alberghiere non deriverebbe solo dall'aumento della domanda, ma anche da quello delle spese per gli albergatori: dal rincaro delle materie prime fino a quello dei costi delle bollette.