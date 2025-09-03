Investimenti in istruzione: quanti soldi mette davvero sul piatto l'Italia

In questo quadro ciò che sorprende è che il nostro sistema sembra partire bene per poi frenare sempre di più con l'avanzare del percorso scolastico. Possiamo immaginare l'istruzione nel nostro Paese come uno di quegli alunni che vanno benissimo alle elementari per poi gradualmente far calare il proprio rendimento col passare degli anni.



L'Italia è infatti paradossalmente molto attiva per quanto concerne gli investimenti nelle scuole primarie, salvo poi quasi "dimenticarsi" di quegli stessi alunni con l'andare degli anni. Nel 2021 abbiamo addirittura investito più di tutti per le scuole elementari, almeno se consideriamo i "giganti" economici del Continente. Quell'anno la spesa per alunno arrivò a raggiungere in Italia una percentuale pari al 25% del Pil pro capite. Un ottimo andamento che tuttavia non veniva replicato nelle scuole secondarie e superiori. In quest'ultimo caso l'investimento sul singolo studente universitario non superava i settemila euro, meno della metà della cifra stanziata dalla Germania e considerevolmente meno anche di Spagna e Francia. Nel corso degli ultimi 23 anni la spesa pubblica destinata all'istruzione universitaria si è sensibilmente abbassata, passando dal 20% al 15% del Pil pro capite, in concomitanza con la crescita degli studenti che provavano la carriera accademica.