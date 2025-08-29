Caro-libri, spesa non più alta di 341 euro all'anno (per legge): ecco perché non sempre avviene

Nonostante la diffusione dei libri misti e il congelamento dei tetti di spesa, l’AGCM ha però constatato che negli ultimi cinque anni la spesa media per studente è aumentata di circa 7 euro nella primaria, di oltre 7 euro nella secondaria di primo grado e di quasi 14 euro per la scuola superiore. In altre parole, mentre i tetti rimanevano fermi al 2012, i prezzi reali hanno continuato a correre, scaricando l’intero divario sui bilanci delle famiglie o sullo Stato, visto che i libri della scuola primaria sono interamente pagati dagli enti locali.