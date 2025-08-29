Scuola, oltre 41mila nuovi docenti assunti | Valditara: "Più stabilità ed efficienza"

Con l'inizio del nuovo anno scolastico 2025/2026, è previsto che 41.901 nuovi docenti entreranno in ruolo. Si tratta del 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto allo scorso anno. "Un ulteriore passo avanti verso un sistema che garantisca maggiore stabilità ai docenti e sia più efficiente per mettere realmente al centro la persona dello studente", ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.