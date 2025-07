Studente 23enne consegue due lauree nello stesso giorno a Milano e deposita due brevetti

A coronamento di questo percorso Pippa ha anche ideato, progettato e costruito in completa autonomia due dispositivi per la mobilità personale, entrambi "con brevetti depositati" (e oggetto di discussione delle tesi): "Una sorta di quadricottero pieghevole - ha raccontato - trasportabile in automobile, e uno zaino che, indossato, si trasforma in un piccolo veicolo elettrico".