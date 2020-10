Tre lauree con 110 e lode in tre mesi: il record di un 25enne veneto

Dottore in Medicina, Biotecnologie e Ingegneria biomedica "per curare Sla e Alzheimer": Giulio Deangeli, 25enne di Este (Padova), ha conseguito tre lauree in tre mesi con il massimo dei voti, 110 e lode all'Università di Pisa. E sta già pensando al quarto titolo: la magistrale in Biotecnologie molecolari.