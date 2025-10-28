Technogym e World Athletics lanciano Run X, il primo mondiale di corsa su tapis roulant

© Technogym
Dalla Romagna al mondo: la rivoluzione del running connesso che trasforma lo sport in esperienza globale
Correre e gareggiare, senza confini, ma comunque dal proprio centro fitness. E' quanto promette di offrire Run X, il primo Campionato mondiale di corsa su Tapis roulant, nato dalla partnership tra Technogym e World Athletics. Run X è una competizione di 5 km, accessibile a chiunque, che mette in rete atleti professionisti e appassionati in ogni parte del mondo attraverso i tapis roulant connessi alla rete Technogym Digital Ecosystem.
Dopo aver fornito le ultime dieci edizioni dei Giochi Olimpici, Technogym, fondata nel 1983 da Nerio Alessandri e oggi leader mondiale nelle soluzioni digitali per fitness, sport e salute, compie un nuovo passo nel futuro. RUN X nasce infatti dalla collaborazione con World Athletics, la federazione internazionale dell’atletica guidata da Sebastian Coe, con l’obiettivo di abbattere le barriere geografiche e creare una comunità globale di runner connessi.
Con Technogym, spiega Sebastian Coe, “miriamo a creare uno spazio di competizione virtuale che costruisca una comunità globale, intrattenga e stimoli i runners amatoriali a competere e confrontarsi con una comunità virtuale globale. Combinando il meglio della tecnologia Technogym per il running con la portata e l’universalità dell’atletica, questo evento promette di rivoluzionare il mondo degli e-sport”.
Il format è semplice e innovativo: a partire dal 2026, i centri fitness e wellness di tutto il mondo potranno affiliarsi e ospitare le gare ufficiali sui tapis roulant Technogym. Gli iscritti correranno i loro 5 km registrando tempi e dati in tempo reale, visibili su una leaderboard mondiale online. I migliori classificati di ciascun Paese, suddivisi per fasce d’età, accederanno alle finali continentali, e i top 10 uomini e donne si sfideranno nella grande finale mondiale, in una location iconica alla fine del 2026. In palio un montepremi da 100mila dollari e wild card per i campionati mondiali di corsa su strada di World Athletics.
RUN X non è solo una sfida sportiva, ma anche un modo per promuovere salute, inclusione e sostenibilità attraverso l’esercizio fisico regolare, nel solco della campagna Technogym Let’s Move for a Better World. Un progetto che porta la corsa, da sempre lo sport più accessibile al mondo, a un livello completamente nuovo, dove la distanza non divide più, ma connette.
“L’uomo è nato per muoversi - spiega Nerio Alessandri - e l’odierno stile di vita sedentario crea rischi enormi per la salute. Incentivando la ‘riattivazione’ delle persone, Run X rappresenta una grande opportunità per la sostenibilità, la prevenzione e la salute”.