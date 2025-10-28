Technogym e World Athletics lanciano Run X, il primo mondiale di corsa su tapis roulant

Il format è semplice e innovativo: a partire dal 2026, i centri fitness e wellness di tutto il mondo potranno affiliarsi e ospitare le gare ufficiali sui tapis roulant Technogym. Gli iscritti correranno i loro 5 km registrando tempi e dati in tempo reale, visibili su una leaderboard mondiale online. I migliori classificati di ciascun Paese, suddivisi per fasce d’età, accederanno alle finali continentali, e i top 10 uomini e donne si sfideranno nella grande finale mondiale, in una location iconica alla fine del 2026. In palio un montepremi da 100mila dollari e wild card per i campionati mondiali di corsa su strada di World Athletics.