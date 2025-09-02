Dopo le vacanze arriva la stangata da 416 euro a famiglia | Come affrontare il caro autunno

Autunno, in arrivo una stangata da 416 euro a famiglia
La guida pratica per gestire l'aumento dei costi, tra prezzi che salgono e strategie per risparmiare
La fine dell'estate porta con sé, come ogni anno, una serie di aumenti che pesano notevolmente sul bilancio delle famiglie. Nel 2025, si stima che la "stangata" autunnale raggiungerà i 416 euro per ogni nucleo familiare. Così suddivisi tra le diverse voci di spesa:
Spesa alimentare: l'aumento dei costi di produzione, trasporto e imballaggio si riversa direttamente sui consumatori. Fare la spesa alimentare, che già rappresenta una voce di costo fissa, diventerà ancora più dispendioso, con una spesa extra di circa 130 euro a famiglia.
Bollette energetiche: le tensioni internazionali e le dinamiche del mercato globale continuano a incidere sul costo dell'energia. L'aumento del 15% previsto sulle bollette, pari a circa 170 euro a famiglia, è un dato preoccupante, soprattutto in vista dei mesi più freddi, dove i consumi per riscaldamento e luce si impennano.
Scuola e trasporti: il ritorno a scuola è un'altra voce di spesa importante. Gli aumenti per il corredo scolastico (50 euro) e i trasporti (66 euro) mostrano come l'inflazione colpisca ogni aspetto della nostra vita quotidiana, rendendo più oneroso il rientro alla normalità dopo la pausa estiva.
Affrontare questi aumenti non è facile, ma è possibile adottare alcune strategie per minimizzare l'impatto sul proprio portafoglio. L'obiettivo non è eliminare completamente le spese, ma gestirle in modo più consapevole e intelligente.
Pianificare la spesa: evitare gli acquisti d'impulso e cercare di fare la spesa con una lista ben precisa. Meglio acquistare prodotti a marchio del supermercato o in offerta, e ridure gli sprechi alimentari, che rappresentano una perdita economica non indifferente.
Monitorare i consumi: per le bollette, la parola d'ordine è efficienza energetica. Gli accorgimenti sono semplici: sfruttare al meglio la luce naturale, spegnere gli elettrodomestici che non si usano, e valutare l'uso di elettrodomestici a basso consumo energetico. Regolare il termostato di un solo grado può fare la differenza a fine mese.
Confrontare le offerte: non bisogna dare per scontato che il fornitore di energia o il piano tariffario siano i più convenienti. Visitare periodicamente i siti web dei comparatori di prezzo per confrontare le tariffe di luce e gas, e anche quelle per la telefonia e internet. Lo stesso vale per l'assicurazione dell'auto: un confronto online può far risparmiare centinaia di euro.
Sfruttare gli sconti e i bonus: informati sui bonus statali o regionali disponibili, come quelli per il trasporto pubblico o per il risparmio energetico. Anche l'uso di coupon o la partecipazione a programmi fedeltà può alleggerire la spesa quotidiana.
