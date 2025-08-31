Dalle auto green alla Tari, pioggia di bonus in autunno

A settembre ripartono gli incentivi per i veicoli green, destinati a chi vive in città con più di 50mila abitanti o nelle aree di pendolarismo, ma anche alle microimprese. Il governo ha stanziato quasi 600 milioni per sostituire oltre 39mila mezzi inquinanti, riservati a chi ha un Isee inferiore a 40mila euro ed erogati come sconto diretto in fase d'acquisto. Da metà mese via libera alle domande per il bonus psicologo, da presentare sul portale dell'Inps: Il contributo potrà arrivare a 1500 euro per chi ha un reddito fino a 15mila euro.