Buvette quanto ci costi: cresce del 30% la spesa per il ristorante dei parlamentari

Il bilancio della Camera chiude con un avanzo di oltre 45 milioni di euro grazie a una politica nel complesso "oculata", ma alcune voci di spesa risultano in forte aumento. Come quella della buvette. Dove, se i parlamentari non pagano più da tempo i prezzi stracciati di una volta, le uscite sono comunque in forte crescita: nell'ultimo bilancio il costo del bar del Transatlantico è risultato infatti pari a 3 milioni di euro, cioè il 30% in più nel giro di dodici mesi. Tutti soldi a carico dei contribuenti. Insomma, se anche ai deputati non vengono più serviti piatti a base di pesce in cambio di qualche euro, il conto da pagare per le casse pubbliche è in forte aumento.