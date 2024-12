Manovra, 7.193 euro in più al mese ai ministri non parlamentari: è polemica

L'emendamento ha subito fatto insorgere le opposizioni. I parlamentari M5s della commissione Bilancio della Camera parlano di una "vergognosa norma per aumentare gli stipendi ai ministri non parlamentari" mentre governo e maggioranza "hanno detto no ai nostri emendamenti per aumentare le pensioni minime di 100 euro al mese, rispetto all'attuale miseria di 1,8 euro al mese; per introdurre il salario minimo; per ripristinare il Reddito di cittadinanza; per introdurre un'indennità integrativa a beneficio dei cassintegrati". E il segretario del Pd Elly Schlein attacca: "Mentre con una mano aumentano gli stipendi ai ministri, con l'altra bloccano il salario minimo. Che non si dica che questo Governo non sa scegliere le priorità…".