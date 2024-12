Manovra, slitta l'approdo in Aula: lunedì ancora in commissione Bilancio | Le opposizioni vanno all'attacco: "Intervenga Giorgetti"

E' di nuovo stallo sulla Manovra: slitta infatti l'approdo in Aula del testo. Il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, ha infatti comunicato al termine della riunione di oggi che i lavori riprenderanno lunedì e che la seduta verrà riaperta oggi solo per consentire il deposito degli emendamenti del governo. Mangialavori ha fatto inoltre sapere che avrebbe comunicato alla presidenza della Camera il protrarsi dei lavori. L'approdo in Aula della Manovra era previsto per lunedì ma la nuova data sarà decisa da una capigruppo.