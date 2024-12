Tra gli emendamenti del governo alla Manovra, ce ne sarà anche uno per il prelievo sulle scommesse sportive. "Non vi so dire se finalizzato o meno, ma ci sarà", ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, rispondendo a una domanda sulla possibilità di prelievo dai giochi online per finanziare stadi e infrastrutture sportive.