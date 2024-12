Via libera al decreto Milleproroghe: annullate le multe ai no vax | Ok ad aggiustamenti su imprese, famiglie e sanità in Manovra

La proroga al 31 marzo 2025 del termine per i contributi in favore di alcune categorie di imprese nei Comuni della dorsale appenninica colpiti dalla scarsità di neve tra novembre 2023 e marzo 2024; al 31 dicembre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento del credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute e del contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute; sempre al 31 dicembre del prossimo anno, della misura di semplificazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali. E ancora la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi; infine la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali. Sono le proroghe dei termini relativi alle misure di competenza del ministero del Turismo contenute nel decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei ministri.