Taglio vitalizi, da Bassolino a Ilona Staller: il ricorso dei 1.400 ex deputati che li rivogliono

E' partito il ricorso di circa 1.400 ex deputati che chiedono di rivedere la delibera del 2018 che tagliava i vitalizi, voluta dall'allora presidente di Montecitorio Roberto Fico. A battere cassa ora personaggi che hanno fatto la storia, soprattutto, della Prima Repubblica: da ex ministri come Mario Landolfi, vecchie conoscenze del ’68 come Mario Capanna, l’ex attrice hard Ilona Staller. E poi Fabrizio Cicchitto, Margherita Boniver e Claudio Martelli. E, ancora, i giornalisti Tiziana Maiolo e Paolo Guzzanti. E poi gli ex sindaci di Napoli Antonio Bassolino e Rosa Russo Iervolino e l'attuale sindaco di Imperia, ed ex ministro dell'Interno, Claudio Scajola. Il difensore: "Hanno diritto alla pensione".