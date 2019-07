Quando Ilona Staller ha denunciato a "Mattino Cinque" il taglio del suo vitalizio

Ospite a "Mattino Cinque" lo scorso 17 aprile Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha denunciato il taglio del suo vitalizio passato da 3mila a mille euro al mese. L'ex parlamentare e attrice di film a luci rosse accompagnata in studio dal suo avvocato ha chiesto un taglio dei vitalizi nei confronti di tutti e non solo per lei.



"Sono stata una parlamentare modello - ha dichiarato Cicciolina - ho fatto ricorso contro questa ingiustizia perchè il vitalizio è un diritto che mi spetta". La 67enne ha poi polemizzato sul vicepremier Luigi Di Maio, fautore del taglio degli stipendi ai parlamentari. "Lui e i suoi assitenti prendono 15mila euro al mese", una dichiarazione che non è piaciuta al giornalista Daniele Martelli che, in collegamento, l'ha accusata di "dire falsità".