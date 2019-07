Vitalizi, Cicciolina: "Non sono contraria ai tagli ma devono valere per tutti"

Ospite in prima serata a "Fuori dal Coro" su Rete 4, Ilona Staller - in arte Cicciolina - assieme al suo avvocato Luca Di Carlo torna sulla questione dei vitalizi. Dopo una breve e scherzosa parentesi con il conduttore Mario Giordano in cui entrambi ammettono le loro "colpe" nel botta e risposta che li ha visti protagonisti tempo fa, i riflettori tornano sulla questione principale.



Ilona Staller è stata parlamentare dal 1987 al 1992 per il Partito Radicale e, dichiara, "per questa storia dei vitalizi mi sono sentita un capro espiatorio. Personalmente non sono contro al taglio dei vitalizi ma vorrei che tagliassero per tutti i deputati e senatori".



Giordano ribatte chiedendo conto di quanto abbia effettivamente fatto durante la sua carica, tra presenze e proposte di legge: nasce un piccolo diverbio sul numero, lei ne dichiara dodici ma lui ha con sé il documento della Camera che ne riporta invece nove - nessuna delle quali diventata effettiva.



"Io ho fatto la deputata e la pornodiva", conclude Ilona Staller quando vengono specificati i film in cui ha recitato dal 1987 al 1992 e proprio per via dei quali è giusto secondo Giordano il taglio nei suoi confronti. "Ma c'è stato anche chi faceva l'avvocato o il commercialista. Non ero l'unica a lavorare al di fuori della mia carica".